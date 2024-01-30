امرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ٤ متهمين بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب مخدر الآيس في منطقة البساتين ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

بسبب مخدر الآيس..حبس المتهمين بالتشاجر في البساتين

وتلقى رئيس مباحث قسم البساتين ، بلاغا من الأهالي يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين، في شارع بير أم سلطان بمنطقة البساتين ، وإصابة بعض الأفراد، وعلى الفور تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط أفرادها الأربعة.

وأكدت تحريات المباحث الأولية، أن المشاجرة وقعت بين طرف أول"محمد" 26 سنة عاطل وشهرته "الديب" مصاب بجرح نافذ بالبطن-، وابرهيم 25 سنة عاطل مصاب بطعنة في الرجل اليسرى، وطرف ثاني: محمود 26 سنة عاطل وشهرته “عفشة”، مصاب بكدمة بالأنف وجرح بالجبهة وحسن 23 سنة عاطل، وذلك بسبب مخدر الأيس، حيث تعدى كل منهم على الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق مع تاجر متهم بالتعدي جنسيا على زوجة صديقه بالمعادي

كما تواصل نيابة المعادي الجزئية، تحقيقاتها الموسعة، بعد أن قام تاجر في منطقة حدائق المعادي بالتعدى جنسيا على زوجة صديقه، مستغلا غيابه عن المنزل.

وتلقى قسم شرطة المعادي ، بلاغا من شيماء.م 34 سنة ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل، واعتدى عليها جنسيا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ للقبض عليه بعدما أبلغت المجني عليها الشرطة بالواقعة