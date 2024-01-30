تواصل نيابة المعادي الجزئية، تحقيقاتها الموسعة، بعد أن قام تاجر في منطقة حدائق المعادي بالتعدى جنسيا على زوجة صديقه، مستغلا غيابه عن المنزل.

التحقيق مع تاجر متهم بالتعدي جنسيا على زوجة صديقه بالمعادي

وتلقى قسم شرطة المعادي ، بلاغا من شيماء.م 34 سنة ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل، واعتدى عليها جنسيا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ للقبض عليه بعدما أبلغت المجني عليها الشرطة بالواقعة.

قرار جديد في واقعة طعن عاطل لفلاح بسبب ركنة سيارة بأبوالنمرس

كما أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة ، بتجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، بتهمة الشروع في قتل فلاح طعنًا خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على ركنة سيارة في أبو النمرس، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل، بسبب خلافات على ركنة سيارة، قام خلالها المتهم بطعن المصاب بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

القبض على المتهم بالشروع في قتل بالجيزة

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة ، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد ف" 40 سنة، فلاح مصاب بطعن نافذ وحالته العامة حرجة ولا يمكن استجوابه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.