غلق باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 غدًا

ينتهي التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 غدًا الأربعاء، لشغل وظيفة معلمي الفصول للصفوف الأولى للعام الثالث 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن بوابة الوظائف الحكومية تغلق باب التقديم في مسابقة المعلمين يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وتستهدف مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 تعيين 11 ألف و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث للعام الدراسي 2024/2025 في مختلف المحافظات.

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 لخريجي تخصصات التعليم الأساسي، والتعليم الابتدائي، ومعلم فصل بكليات التربية والتربية النوعية.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

فتحت بوابة الوظائف الحكومية باب تلقي طلبات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم للعام الثالث 2024 لتعيين معلمي فصل بجميع المحافظات إلكترونيًا.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان بدء التقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم للعام الثالث 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.



ويتطلب من المتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم للعام الثالث 2024 اختيار محافظة الإقامة قبل بدء إجراءات التقديم.

للراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 للعام الثالث 2024 (اضغط هنا).

رسوم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

ويشترط للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 سداد مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل التسجيل إلكترونيًا.

وتسدد رسوم التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة والتي تعمل بنظام التمويل الحكومي.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان عن المسابقة.

أن يكون التقدير العام للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم في الشهادة الجامعية (مقبول) على الأقل.

اختيار الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 بحسب محل السكن ونفس المحافظات بشرط عدم التقدم للنقل أو الندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

أن يكون المتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يجتاز تحليل المخدرات والكشف الطبي.

اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

ألا يكون المتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مستندات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

اشترطت بوابة الوظائف الحكومية رفع أصول المستندات المطلوبة من المتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد ميجا.