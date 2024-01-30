كلام فى الهوا

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 08:36 م 1/30/2024 8:36:56 PM

لاحظ علماء علم النفس ان الشخص الفقير البسيط لا يشتكى، حاول هؤلاء العلماء البحث عن سبب ذلك، وانتهى إلى نتيجة غاية فى العجب لكنها تتفق مع القواعد السلوكية للبشر وهى «أن الفقر يغذى نفسه» أرجع العلماء هذه النتيجة إلى ان الفقر يسبب ندرة فى الفرص المتاحة للفقراء، ومع الوقت يغلف الفقر حياته ولا يستطيع انتاج نفسه، وهكذا يتحول الفقير إلى حائط صد منيع فى وجه الفرص، فلا يشاهدها أو يدركها، هذا ما قاله عالم النفس السلوكى بجامعة شيكاغو «أنوج شان» أن العيش مع الندرة يغير طباع الناس ويأسر تفكيرهم وحياتهم ويضعف معنوياتهم، أو بعبارة أخرى أن الشخص تحت إلحاح الحاجة وعدم القدرة على سدها يبدأ فى إهمال الحاجة تحت ضغط الإيجار والطعام وفواتير الكهرباء، وغيرها من الأمور التى تقتل الآمال فى حياة أفضل، ويغيب عن الشخص ملامحه الإنسانية ويحل محلها شخص فاقد القدرة على الطلب ويعلم أنه مهما اشتكى لن يستجيب له أحد، ضائع يسهل السيطرة عليه، يحركه المضلل كيفما شاء، فلا وزن له وتحول إلى ببغاء يقول ما يسمعه دون أن يفهم ما يقال له عقله فى اذنيه.

لم نقصد أحدًا!!

