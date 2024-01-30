مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا ، ويواجه المنتخب المغرب اختبارًا جديدًا في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تجاوز عقبة دور المجموعات متصدرا، حيث يخوض أسود الأطلس اختبارا صعبا في ثمن نهائي البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل أمام جنوب إفريقيا في مواجهة متكررة عن نسخة سابقة ضمن ذات الدور. وسنقدم في هذا المقال كل ما يتعلق بالقنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقبل الحديث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا التي يخوضها أسود الأطلس بطموح العبور للدور ربع النهائي، سنتوقف مع أهم ما تتميز به هذه المواجهة التي لن تقبل القسمة على اثنين.

مباراة حاسمة

يلعب أسود الأطلس أمام منتخب جنوب إفريقيا، في فرصة جديدة من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائيّ، في وقت تتجه في الأنظار إلى ملعب "لاوران بوكو"، في مدينة سان بيدرو لمتابعة أطوار هذا النزال الشاق المفتوح على جميع الاحتمالات.

وفي إطار منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجنوب إفريقي في مباراة حاسمة تحدد المتأهل إلى ربع النهائي. ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز والمضي قدما في البطولة القارية، التي تعد أهم حدث كروي في إفريقيا.

وبعد توديع كل المنتخبات العربية التي شاركت في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا بداية بمنتخبات الجزائر وتونس التي ودعت البطولة من الدور الأول وصولا إلى مصر وموريتانيا اللذان ودعا الدورة من الدور ثمن النهائي، تتركز الآمال العربية على ممثل العرب الوحيد في هذه المسابقة، ويتعلق الأمر بأسود الأطلس الراغبين في حفظ ماء وجه العرب.

تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب إفريقيا

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب إفريقيا، تظهر الإحصائيات أن المغرب تقابل 5 مرات ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، بواقع انتصارين للبافانا بافانا، والتعادل في مباراتين، وفوز وحيد لأسود الأطلس.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على المغرب في نسختي الكان 1998 و2002 بنتيجة 2-1 و3-1 على التوالي، فيما انتهت المواجهتان بينهما بالتعادل 1-1 و2-2 في نسختي 2004 و2013، مقابل فوز المغرب في نسخة 2019.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقية في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على أرضية ملعب "لاوران بوكو"، بمدينة سان بيدرو، في تمام الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل 00:00 بتوقيت الإمارات، بصوت المعلق جواد بدة وسفيان الرشيدي.

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا، فتمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصريّة لمنافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي تتواصل بين الـ 13 من يناير والـ11 من فبراير المقبل.

وتحظى المسابقة بمتابعة إعلامية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وبإمكان الجماهيرية العربية متابعة البطولة عبر قنوات"BEIN SPORTS" المالك للحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة مباشرة عبر عدة قنوات فضائية، تتنوع بين العربية والإنجليزية والفرنسية. ومن بين هذه القنوات:

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قناة الرياضية المغربية: وهي قناة رسمية تابعة للتلفزيون المغربي، تبث على القمر الصناعي النايل سات، وتنقل جميع مباريات المنتخب المغربي في البطولة.

قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2: وهي قناتان تابعتان لشبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبث القناتان على القمرين الاصطناعيين سهيل سات ونايل سات، وتنقلان جميع مباريات البطولة باللغتين العربية والإنجليزية. وسيعلق على المباراة بالعربية المعلق المغربي جواد بادة، وبالإنجليزية المعلق البريطاني جون برادلي.

قناة الرياضية المغربية على نايلسات

التردد: 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN Sports HD 1 Max على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN Sports HD 1 Max على عربسات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مجانا في كأس إفريقيا 2023

وتحظى أيضًا قمّة منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تبثّ المباريات بشكل مباشر عبر مختلف الأقمار، وبإمكان الجماهير العربيّة البحث بسهولة عن الترددات الآتية من أجل متابعة المباراة.

قناة sport digital على قمر أسترا

التردد: 11185

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة سبورت كلوب على قمر يوتلسات 16

التردد: 11221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة SPORT TV 4 HD على قمر هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة ماكس سبورت على قمر بلغارياسات

التردد: 12340

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

الموعد المباراة توقيت المغرب توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة الثلاثاء 30 يناير 2024 المغرب - جنوب إفريقيا

21:00 22:00 23:00 00:00 الرياضية المغربية BEIN Sports HD 1 Max



ملعب المباراة: ملعب لاورينت بوكو

البطولة: كأس إفريقيا 2023 - الدور ثمن النّهائيّ

حكم المباراة: محمود إسماعيل

معلق المباراة: جواد بدة - سفيان الرشيدي

تشكيلة المغرب المتوقعة اليوم في مواجهة جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس

خط الوسط: أملاح - عزالدين أوناحي - سفيان أمرابط

خط الهجوم: تيسودالي - النصيري - الكعبي

تشكيلة جنوب إفريقيا المتوقعة في مواجهة المغرب:

حراسة المرمى: ويليامس

خط الدفاع: موديبا - تشولو - مفالا - مايلا

خط الوسط: ستولي - موكوينا - مورينا - ماسيكو

خط الهجوم: ليباسا - بيرسي تاو