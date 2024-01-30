محافظ شمال سيناء يؤكد توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لجميع السيدات السيناويات في مختلف مراكز وقري وتجمعات المحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، الدكتور حاسم حمدي، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، نوال سالم رئيس فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وعدد من مديري المديريات المعنية ورؤساء الجمعيات الأهلية الشريكة، الي زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة.

وأشار المحافظ الي أهمية تنظيم الأسرة والفوائد الصحية التي تعود بالحفاظ على صحة الألم وصحة الجنين وتمتعه بصحة جيدة خالية من الأمراض، مؤكدًا علي أهمية التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وأثارها الإيجابية علي الأسرة والمجتمع.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين ورفع معدلات خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية ورفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي علي نتائج التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلي تحقيقها.

واستعرض المحافظ أوجه القصور الموجودة لدي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات المرخصة، وطرق القضاء عليها.