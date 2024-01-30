إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بالنوبارية

إصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق واختناقات، في حريق شب داخل شقة بالحي الثاني بالنوبارية، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحريق، وتم السيطرة علي ألسنة اللهب، ونقل المصابين إلي مستشفي غرب النوبارية لتلقي لعلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، حيث تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، بالحي الثاني، بمدينة النوبارية، بسبب تسرب الغاز من إسطوانة البوتاجاز، تم السيطرة علي الحريق.

أسفرت الواقعة عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وهم كل من ت. أ.شهرين ، ف.أ.سنتين ، أ.ض.27 سنة، ي. خ.25 سنة، أ. م. 54 سنة، خ. ف. 60 سنة، بحروق واختناقات.

تم نقل المصابين إلي مستشفى غرب النوبرية لتلقي الإسعافات الأولية ،وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .