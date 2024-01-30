الثلاثاء 30/يناير/2024 - 08:24 م 1/30/2024 8:24:22 PM

بما أن محكمة العدل الدولية لم تستطع ردع إسرائيل بحكم يوقف القتال فورًا وليس له قيمة بسبب دعم أمريكا وستظل اسرائيل تبيد فى الشعب الفلسطينى الصابر فأما للعرب من وقفة جادة نخيف بها الأعداء؟

لم نتحرك بدعم عربى كامل لإقامة جيش عربى موحد يكون قادرًا على ردع هؤلاء اليهود والأمريكان وتخويفهم على الأقل لوقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء.

لماذا لا نطرد سفراء إسرائيل من بلادنا العربية وقطع العلاقات الآن وليس غدًا وعلى الأقل نشعر إسرائيل أن أبناء الوطن العربى لن يقصروا عن الدفاع عن بلادهم ومن الآن فصاعدًا يوقف أى تعامل مع إسرائيل ولابد أن يكون للأمة موقف عربى موحد لزجر إسرائيل ووقف الاعتداء على إخوتنا المحتجزين فى غزة وسوف يرعب العرب الكيان الصهيونى ويزلزلوا الأرض تحت قدميه ويكون العرب جاهزين بتجهيز سلاح حديث للشعب الفلسطينى ومده، وحتى يخافنا الأعداء قبل اللاأصدقاء ويعود أولى القبلتين وثانى الحرمين لحضن فلسطين الحبيبة فيجب سرعة تفعيل طرد سفراء إسرائيل من الدول العربية حتى يكون لنا قوة ترهب الأعداء.

