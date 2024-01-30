قرار جديد في واقعة طعن عاطل لفلاح بسبب ركنة سيارة بأبو النمرس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة ، بتجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، بتهمة الشروع في قتل فلاح طعنًا خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على ركنة سيارة في أبو النمرس، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

قرار جديد في واقعة طعن عاطل لفلاح بسبب ركنة سيارة بأبوالنمرس

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل، بسبب خلافات على ركنة سيارة، قام خلالها المتهم بطعن المصاب بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

القبض على المتهم بالشروع في قتل بالجيزة

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة ، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد ف" 40 سنة، فلاح مصاب بطعن نافذ وحالته العامة حرجة ولا يمكن استجوابه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.