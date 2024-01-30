الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوريا الجنوبية تتعادل مع السعودية في الوقت القاتل والذهاب لأشواط إضافية

جماهير المنتخب السعودي
جماهير المنتخب السعودي

نجح المنتخب الكوري الجنوبي في فرض التعادل الإيجابي على نظيره السعودي 1/1، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2024.

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سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الله رديف في الدقيقة 46 من عنر الشوط الثاني من المباراة، بينما تعادل تشو غو سونغ في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
وشهدت المباراة طابعًا تكتيكيًا من الدرجة الأولى، حيث كان المنتخبان متحفظان، خوفًا من تلقي كل منهما أهداف كثيرة.

هدف فوز السعودية على كوريا الجنوبية 

وانتهى الشوط الأول من موقعة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث نجح المنتخب السعودي في السيطرة على الخمس وأربعون دقيقة الأولى، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة للأخضر ب 55%، مقابل 45% للكوري الجنوبي، لكنها تراجعت في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على التقدم.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار.
خط الدفاع: علي لاجامي- حسان تمبكتي- علي آل بليهي.
خط الوسط: سعود عبدالحميد- ناصر الدوسري- عبدالله الخيبري- محمد كنو- محمد البريك.
خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري.

بينما بدأ المنتخب الكوري الجنوبي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: هيون وو جو.
خط الدفاع: كيم تاي هوان، مين جاي كيم، سيول يونج وو، كيم يونج جون.
وسط الملعب: كانج إن لي، إن بيوم هوانج، هيونج مين سون.
خط الهجوم: تشو كيو سيونج، جين سو كيم، جيونج وو يونج.
يذكر أن الأخضر السعودي تأهل للدور ثمن النهائي من كأس آسيا بعدما جاء في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث فاز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد ومنتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، بينما تعادل مع تايلاند بدون أهداف.

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