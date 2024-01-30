يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيل فان دايك ومحمد صلاح عن ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حقيقة رحيل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والدولي المصري محمد صلاح بعد قرار رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.



وقرر كلوب الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، بعد المسيرة الحافلة التي قضاها داخل الليفر.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثنائي فان دايك ومحمد صلاح يرغبا في الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، بعد إعلان كلوب قرار رحيله.

تصريحات كلوب

تحدث كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي، حيث قال: "هذا يعد أمرًا طبيعيًا، منذ أسبوع لم يكن يعلم أحد بحالتي، لكن لا يزال هناك 18 شهرًا على عقودهم، ولا يوجد شيء يدعو للقلق".

وتابع: "جميع الصحف تكتب ما تريد، لكن الريدز مستقر، كما أن كل شيء سيكون على ما يرام، أنا متأكد 100% من استمرارهم، وأنصحهم بالبقاء".

وأوضح المدرب الألماني أن هناك ما يكفي من الوقت لحسم كل شيء، فالأولاد يحبون هذا المكان، كل شيء بخير، والبعض يحاول التقليل من ذكاء مشجعينا.