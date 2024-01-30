خبير استثمار: لا مشكلة في تحرير سعر الصرف بشرط توفير اعتمادات دولارية

أكد يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية له طبيعة خاصة ومنقسم إلى رسمي وغير رسمي، مشددًا على أنه في حال اتخاذ قرار بشان رفع سعر الدولار في البنك المركزي ليكون مساويا للسوق الموازي، يجب أولًا توفير حاجة المواطنين من الاعتمادات البنكية والدولارية.

الاعتمادات البنكية والدولارية

وتحدث عن تفاصيل الاقتراحات بشأن رفع سعر الدولار في القطاع المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”.

وشدد على أنه لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع، موضحًا أنه في حال عدم توفير اعتمادات دولارية سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.

وتابع: “التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكدًا أن الدولة تحركت بشأن تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل.

وتابع: “يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة”.