جامعة العريش تفعّل الأنشطة الطلابية بزيارة لمعرض القاهرة للكتاب

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفي إطار خُطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الطلابية بجامعة العريش، نظمت الجامعة زيارة لطلاب وطالبات الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٥، والمُقام خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس شرق القاهرة، وتحت شعار " نصنع المعرفة ... نصون الكلمة".

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى أن الأنشطة الطلابية جزء أساسي من العملية التعليمية، وأنها تساهم في تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمستقبل مشرق، كما أنها تعزز روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب، وتسهم في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافي والفهم الصحيح لمجريات الأمور، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بأحدث الكتب والإصدارات العربية والأجنبية، وتنمية روح الاطلاع لديهم، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الناشرين والمؤلفين، حيث شارك في الزيارة (٨٠) طالب وطالبة من مختلف الكليات بالجامعة.

واستكمالًا للزيارة كانت هناك مشاركة مميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش في معرض الكتاب الدولي أبرزها إطلاق مشروع ديوان الشعر المصري بمشاركة الدكتور محمد عمر، أستاذ النقد والأدب بجامعة العريش، حيث أبرزت هذه الزيارة إبداعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونشر المعرفة بين الزوار.

وفي نفس السياق، نظمت الجامعة زيارة لطلاب وطالبات الجامعة إلى معرض معدات الشرطة في بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، والذي أقيم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، بأن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من حرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة جامعة العريش، علي بث روح الولاء والانتماء للوطن ومعايشة إنجازات الشرطة المصرية، وكذلك إرساء رساله الاعتزاز والفخر لأبطال الشرطة ولأسر الشهداء الأبرار، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بجهود الشرطة في حماية الوطن، وتنمية روح الوطنية لديهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أحدث المعدات والتقنيات التي تستخدمها الشرطة في أداء مهامها.

حيث قام طلاب وطالبات جامعة العريش المشاركين في الزيارة ومن مختلف الكليات بالجامعة بزيارة المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة للتعرف على أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية والمستخدمة في العمل الشرطي.

وتأتي هذه الأنشطة الطلابية في إطار اهتمام جامعة العريش بتفعيل دور الطلاب في المجتمع، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، حيث وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعة مستمرة في تنظيم هذه الزيارات والفعاليات الثقافية في المستقبل، بهدف تعزيز تجربة الطلاب الأكاديمية وتطوير مهاراتهم الثقافية والفنية.