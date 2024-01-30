بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا

يلتقى منتخب المغرب، نظيره الجنوب أفريقي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

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وإجمالا التقى المغرب ضد جنوب إفريقيا في 9 مباريات على مر تاريخ كرة القدم، حقق أسود الأطلس انتصارين، فيما تمكن البافانا البافانا، من الفوز في ثلاث مناسبات، واحتكمت باقي المواجهات للتعادل.

وكان أول لقاء بين المنتخبين جمعهما سنة 1998 في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وكانت الغلبة للمنتخب الجنوب أفريقي بنتيجة 1/2.

بينما حقق أسود الأطلس انتصاره الأول على جنوب أفريقيا سنة 2019، بنتيجة 0/1، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يضيف الانتصار الثاني له سنة 2022، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بنتيجة 1/2.

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وبعد ست سنوات، وتحديدا سنة 2019، نجح “الأسود” في الانتصار بهدف نظيف في بطولة إفريقيا التي احتضنتها مصر، ثم عادوا للفوز بنتيجة هدفين لهدف واحد على الخصم ذاته في تصفيات كأس إفريقيا الجارية.

مواجهة بذكريات المباراة الأولى

مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، هي الأولى في الأدوار الإقصائية منذ أول مواجهة بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهم في نسخة 1998 بكأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا وقتها الفوز على المغرب بنتيجة (2-1)، وأقصى أسود الأطلس من البطولة، وأكمل منتخب الأولاد مشواره حتى نهائي البطولة، ولكنه تعرض للهزيمة في المباراة النهائية أمام منتخب مصر.

وكانت جميع مواجهات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، في دور المجموعات، باستثناء مواجهة ربع النهائي في نسخة عام 1998.

تشكيل المغرب المتوقع ضد جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- يحيى عطية الله- نايف أكرد- رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط- عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش- يوسف النصيري- عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبري موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.