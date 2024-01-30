زبدة اللوز.. تقوي العظام وتحارب الأمراض المزمنة| اعرفي طريقة التحضير

زبدة اللوز من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع، فتتميز بإحتوائها على عناصر غذائية هامة للجسم، خاصًة لمرضى السكري، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بالخطوات.





زبدة اللوز

فوائد زبدة اللوز

فوائد زبدة اللوز للعظام والمفاصل

تساعد زبدة اللوز في الحفاظ على صحة العظام، فهي تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم المهم لصحة العظام، كما تحتوي على المغنيسيوم والذي له دور في تحسين عملية امتصاص الكالسيوم كما أنه ضروري لتكوين عظام صحية.

أيضًا، إن أحماض الأوميجا-3 الدهنية المتواجدة في زبدة اللوز يمكن أن يكون لها دور في التقليل من الألم والأعراض الأخرى المرافقة لالتهاب المفاصل الريماتويدي.





تحسين صحة البشرة

بسبب غنى زبدة اللوز بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ فإن تناولها بانتظام يساعد على تحسين صحة البشرة، ومحاربة علامات تقدم السن والتجاعيد وبقع الكبد.





محاربة الأمراض المزمنة

لقد وجد أن لزبدة اللوز قدرة على محاربة الجذور الحرة التي قد تتسبب بإصابتك بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الالتهابات الخطيرة والسمنة والسرطان.





فوائد زبدة اللوز لمرضى السكر

من فوائد زبدة اللوز لمرضى السكري مساهمتها في التحكم بنسبة السكر في الدم، كما أنها تساعد في زيادة حساسية الأنسولين والتحسين من عملية استهلاك الخلايا للجلوكوز المتواجد في الدم، وبالتالي فإنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.





وتعود هذه الفائدة لزبدة اللوز لاحتوائها على نسبة جيدة من المغنيسيوم، بالإضافة إلى الفيتامين هـ الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ويساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة.





أيضًا إن الألياف الغذائية، والدهون غير المشبعة، والبروتينات المتواجدة في زبدة اللوز يمكن أن يكون لها دور في ذلك.





طريقة عمل زبدة اللوز لمرضى السكر

المقادير

- لوز : 3 اكواب (مقشر ونيء)





- العسل : ملعقة كبيرة





- زيت جوز الهند : ملعقة صغيرة ونصف (بدرجة حرارة الغرفة)





- ملح : رشّة





طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي العسل مع زيت جوز الهند والملح في وعاء، ثم أضيفي اللوز إلى المزيج وقلبي جيداً.

افردي الخليط في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحمّص الخليط.

ضعي خليط اللوز المحمص في المطحنة الكهربائية، ثم اخلطي جيداً حتى يصبح ناعماً، وقدميه.