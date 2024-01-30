البث المباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 30-1-2024، في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا، يبحث عنه الكثير من جماهير أسود الأطلس، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب لاورينت بوكو، في البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

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تجرى مساء اليوم المباراة رقم 11 ما بين المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي في تاريخ مواجهتهما منذ أول مباراة سنة 1998 سنتان بعدها، تعادل الطرفان بدون أهداف في بطولة ودية لعبت بإيران، لكن المنتخب الوطني فاز بضربات الجزاء.

وسبق للمنتخبين أن التقيا 10 مرات في مختلف المسابقات، سواء الرسمية أو الودية، ولم يتفوق أي منهما على الثاني، بحكم أن النتائج تميل تارة للمغرب وتارة لجنوب إفريقيا.

أول مواجهة جمعت بين “الأسود” و”بافانا بافانا” تعود لسنة 1998 برسم ربع نهائي كأس إفريقيا، وانهزم فيها المغرب بهدفين لهدف واحد، كما تلقى هزيمة ثانية في نسخة 2002 بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، في دور المجموعات.

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وتواصل التعادل في أربع مباريات متتالية، إذ تواجه الطرفان سنة 2004 في “كان” تونس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم انتهت مواجهة أخرى بهدفين لمثلهما في البطولة نفسها سنة 2013، وانتهت أخرى وديا في السنة نفسها بهدف في كل شبكة.

متى موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على ملعب سان بيدرو وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الرباط.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق جواد بدة.