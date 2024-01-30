قافلة توعوية بعنوان "خطوه نحو حياه أفضل" بمركز شباب قنا

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بقنا، البرنامج القومي للقوافل التروحيه والتعليمية "خطوه نحو حياه افضل" خلال الفتره من ٢٨/١/٢٠٢٤الي ٣٠/١/٢٠٢٤ وبدا فاعليات اليوم الاثنين مركز شباب مدينه قنا، بحضور ٥٠ طليع ٥٠طليعه.

حيث تم إقامة الأنشطة المتنوعة على أرض الملاعب تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيء.

جاء ذلك بحضور الدكتوره حنان أحمد الفقى مسئول وزاره الشباب والرياضة والمسئوله علي تنفيذ برنامج خطوة نحو حياة أفضل وفريق Egy Camp المتميز.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفي وكيل الاداره المركزيه لتنميه والسيد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ومحمد عبد الرحيم عرفه مدير مديريه الشباب والرياضة بقنا ويوسف محمد عبد الرحمن مدير إدارة النشئ.