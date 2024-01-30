شاهد هدف السعودية الأول في شباك كوريا الجنوبية

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إحراز هدف التقدم في شباك نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2024.



جاء هدف التقدم للأخضر السعودي عن طريق اللاعب عبد الله رديف في الدقيقة 46 من عنر الشوط الثاني من المباراة.

ويغلب الطابع التكتيكي على مواجهة السعودية أمام كوريا الجنوبية، والتي يشهدها ملعب المدينة التعليمية.

شاهد بالفيديو.. هدف عبد الله رديف شباك كوريا الجنوبية



وكان الشوط الأول من موقعة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية قد انتهى بدون أهداف، حيث شهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة كبيرة من قبل السعودية، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة للأخضر ب 55%، مقابل 45% للكوري الجنوبي.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي لاجامي- حسان تمبكتي- علي آل بليهي.

خط الوسط: سعود عبدالحميد- ناصر الدوسري- عبدالله الخيبري- محمد كنو- محمد البريك.

خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري.

بينما بدأ المنتخب الكوري الجنوبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: كيم تاي هوان، مين جاي كيم، سيول يونج وو، كيم يونج جون.

وسط الملعب: كانج إن لي، إن بيوم هوانج، هيونج مين سون.

خط الهجوم: تشو كيو سيونج، جين سو كيم، جيونج وو يونج.

يذكر أن الأخضر السعودي تأهل للدور ثمن النهائي من كأس آسيا بعدما جاء في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث فاز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد ومنتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، بينما تعادل مع تايلاند بدون أهداف.