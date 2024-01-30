كلوب : إصابة صلاح ليست بسيطة واللاعب غير جاهز مع ليفربول حتى الآن

تحدث الالماني المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي عند تطورات اصابه محمد صلاح والتي تعرض لها خلال مشاركته الاخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كاس الامم الافريقية ومغادرته المنافسات من الجوله الثانية ولقاء غانا.

وقال كلوب خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي المقرر اقامتها غدا الاربعاء لحساب منافسات الدوري الانجليزي ان صلاح حتى الان ليس جاهزا لخوض مواجهات مع فريقه وانه سيكون خارج قائمة النادي الانجليزي لمواجهه الغد والمواجهة الاخرى امام ارسنال ايضا.

واضاف كلوب خلال المؤتمر أن تواجد صلاح في ليفربول بعد الاصابة مباشرة منع الأمر من التفاقم مشيرا الى ان اصابته ليست بسيطة وانها اصابه عضلية تستغرق وقتا طويلا حتى اكتمال الشفاء بالنسبه الكاملة.

واعلن الالماني يورجن كلوب خلال وقت سابق مغادرته الفريق الانجليزي بنهاية الموسم الجاري مشددا على ان القرار ليس وليدا للحظه وانما تم منذ فترة طويلة بالاتفاق بين الطرفين.