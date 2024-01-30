القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام "دراجة نارية" تم ضبطها .. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - هاتفى محمول "مجهولا المصـــدر")، وبمواجهتهـــم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة، وتم بإرشادهم ضبط (3 عملاء سيئى النية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين- 9 هواتف محمــــول "من متحصلات جرائم السرقة").

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.