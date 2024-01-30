ارتكب 4 وقائع.. سقوط لص الشقق السكنية في قبضة الأمن

تستكمل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

نجحت الحملات في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل العقارات والمساكن بأسلوب "خلع الباب".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية- مالك مخزن خردة" تم ضبطه والمسروقات.