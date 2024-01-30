سقوط عاطلين سرقا مواتير المياه من العقارات بالدرب الأحمر

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مواتير المياه بأسلوب "الفك" من العقارات.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.