الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

عمليات في شمال أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع مصر وتونس والمغرب

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

صرح المدير التنفيذي لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس" هانز لايتنز، اليوم الثلاثاء، بأن الوكالة مستعدة للقيام بعمليات في شمال أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع مصر وتونس والمغرب، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

دول شمال إفريقيا

وبحسب لايتنز، يمكن أن تنشر فرونتكس وحدات من الوكالة على الحدود الجنوبية لتونس، موضحا "إذا دخل الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات نشر" وحدات مع دول شمال إفريقيا بشأن التعاون مع فرونتكس، فيمكن للوكالة "تبادل المعلومات وإجراء عمليات مشتركة" مع حرس الحدود، ولا ينبغي أن تقتصر مثل هذه الإجراءات على الحدود البحرية.

وأضاف لايتنز "يمكننا أن نساعد تونس على مراقبة حدودها الجنوبية وحمايتها، مع احترام حقوق الإنسان دائمًا"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى تونس برفض المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى في الصحراء على الحدود مع ليبيا والجزائر، وإخضاعهم للإساءة.

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وأكدت وزارة الداخلية في تونس صد "مجموعات صغيرة" من اللاجئين، لكنها نفت سوء المعاملة، غير أن البرلمان الأوروبي أدان الاتفاق المتعلق بالمهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

بالإشارة إلى مصر، أعرب لايتنز عن قلقه بشكل خاص بالنظر إلى أن "حوالي تسعة ملايين لاجئ يقيمون هناك، معظمهم فروا من الحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا والسودان. إن فرص السماح للمهاجرين بمغادرة البلاد مرتفعة للغاية"، غير أنه قال إن ذلك "يمكن أن يتغير".

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وفي الواقع، تؤثر التوترات في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري ويمكن أن يكون لها تداعيات على قضية الهجرة، بحسب وكالة نوفا.

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