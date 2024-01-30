إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي

وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بجروح متفرقة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وفي استجابة سريعة للواقعة، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وقامت بتسيير حركة المرور وجلب سيارات الإسعاف لنقل المصابين. نأمل أن يتعافى المصابون بشكل سريع وتكون إصاباتهم طفيفة.

وفور تلقي الإخطار، هرعت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق، وتمت متابعة تسيير الحركة المرورية بالطريق لتسهيل عمليات الإنقاذ والإسعاف. يؤكد ذلك على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة والحذر أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بقوانين المرور والسرعة القانونية لضمان سلامة الجميع على الطرقات.