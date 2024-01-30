المقاولون العرب يدخل في معسكر بالإسماعيلية استعدادا للدوري

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني إلى الإسماعيلية ، للانتظام في معسكر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز .

ويننظم فريق المقاولون العرب في معسكر الإسماعيلية حتي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل استعدادا لمسابقة الدوري .

جهز الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، برنامج تدريبي على فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن فريق المقاولون استأنف تدريباته أمس الاثنين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الاهلي في كاس الرابطة المصرية وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي بالجبل الأخضر قبل التوجه إلى الإسماعيلية للانتظام في المعسكر.