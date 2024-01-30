الخبير الاقتصادي جهاد بكورة: انتظروا تعويم الدولار مارس المقبل

كشف الخبير الاقتصادي جهاد بكورة، عن حدث سياسي، سيكون له تداعيات كبيرة بشأن العملة الخضراء، مؤكداً ان الدولار سيتأثر بقوة، بالانتخابات الأميركية في الأسابيع المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى ان مؤشر التضخم الأساسي سيحدد اتجاهات البنك الفيدرالي بشأن نسبة الفائدة.



وقال المحلل الاقتصادي جهاد بكورة ، إن هناك صراعاً بين البنوك الأمريكية، والبنك المركزي الأوروبي، وكلاهما سيحاول التأكيد على انه هو المتحكم في اتجاه أسعار الفائدة، وليس الأسواق، متوقعاً تخفيض الفائدة في أبريل 2024.

وأضاف جهاد بكورة، في تصريحات صحفية، أن مؤشر "أيفو" الألماني، أظهر توقعات كبيرة، تؤكد الاحتمالات بشأن خفض الفائدة، خلال الأيام القادمة.

وتوقع جهاد بكورة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بسبب هبوط جماعي للمؤشرات الاقتصادية الأميركية، مؤكداً إن مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيصدر خلال ساعات، سيكون مهما جدا حال استمرار انخفاضه، وهو الأمر الذي يعطي احتمالية لخفض الفائدة في مارس 2024.