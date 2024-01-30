طارق فهمي: يجب محاصرة إسرائيل لوقف العدوان على غزة (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات السياسية، إن مطالبة فلسطين لمجلس الأمن بإلزام إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لمباشرة مجلس الأمن مهامه.

الجزائر طالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن

وأضاف طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” مساء اليوم الثلاثاء، إن الجزائر طالبت بعقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الأمور وسيكون فيها من التدابير والإجراءات المباشرة في هذا السياق، مشيرا إلى أن محاصرة إسرائيل في هذا الوقت لوقف أعمالها الإجرامية مهم جدا.

مساران لملاحقة إسرائيل أحدهما قانوني والآخر سياسي

وتابع طارق فهمي: “هناك مسارين لملاحقة إسرائيل أحدهما قانوني والآخر سياسي، مشيرا إلى أن المسار القانوني طويل وسينفتح على مساع كثيرة، والأساس ليس عمليات الإبادة ولكن محاصرة سلوك إسرائيل ووقف سياستها العدوانية”.

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ بأن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تنقطع إيفاء حصتها من هذه المساعدات.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه يأمل بأن تزيد عدد هذه الدول، وأن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة 9 من أصل 12 موظفا بالوكالة إلى التحقيق الذي يبدو أن هناك اتصالا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة لهم.



وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أن الآلية التي سيعملون بها هي الآلية الدبلوماسية، التي بدءوا بها منذ فترة، من خلال الدول لها اليد الطولى للجيش الإسرائيلي لوقف الانتهاكات التي يقوم بها، خاصة أن هناك مجاعة كبرى في غزة والأمراض والأوبئة تطفو على السطح.

وناشد كل الجهات المعنية للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف هذه العمليات، قائلا إن هناك اقتحاما لإحدى المستشفيات عن طريق عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت متنكرة في لباس طبي، من أجل دب الرعب في المرضى، وهناك 3 أشخاص أو أكثر استشهدوا نتيجة رميهم بالرصاص، وهذا أمر مستنكر.