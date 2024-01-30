الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ثقافة وفسحة.. ملاهي للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

منطقة ألعاب
منطقة ألعاب

تشهد منطقة ملاهي الأطفال  معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، إقبال وتواجد كبيرة من قبل الأسر التي تحرص على أطفالها وتساعدهم في قضاء وقت مميز ومفرح مع ذويهم.

منطقة العاب

وتتميز المنطقة الخاصة بألعاب الاطفال داخل المعرض بالامان التام على الاطفال، حتى انه يمكن للأسرة ان تترك اطفالها بداخلها وتذهب فى جولة حرة داخل المعرض دون ادنى قلق على الاطفال خاصة ان كل منطقة العاب بها سور وبوابة خاصة تغلق على الاطفال وافراد امن لا يسمحون بخروج اى طفل إلا بعد تسليمه لأسرته.

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صور.. إقبال وندوات في جناح النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

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القومي للإعاقة يشارك في معرض الكتاب بأجمل المشغولات اليدوية

ضيف شرف المعرض
تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .

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