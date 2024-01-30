صور.. إقبال وندوات في جناح النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

شهد جناح مملكة النرويج ضيف شرف الدورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبال ملحوظ من زوار المعرض في يومه السادس، إذ حرص القائمون على الجناح على تنظيم الفعاليات والندوات للتعريف بالثقافة النرويجية والمزج بينها وبين المصرية.

ويستضيف جناح المملكة، الكتاب والأدباء النرويجيين وإجراء مناقشات لأهم مؤلفاتهم، فضلا عن القيام بأنشطة وفعاليات للأطفال.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .