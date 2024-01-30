إسلام البلتاجي يشارك في معرض الكتاب بـ"الذكاء الإصطناعي"

صدر حديثًا عن دار تشكيل، كتاب جديد للكاتب إسلام البلتاجي، بعنوان "الذكاء الاصطناعي"، وذلك في معرض الكتاب في دورته الـ 55.



ويناقش إسلام البلتاجي في كتابه، مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكيف يتم استخدامه لخدمة العالم والإنسان، وتأثيره على سوق العمل، وغيرها من الموضوعات.



وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إلى يوم 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وجاءت هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة".

وتشهد الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.