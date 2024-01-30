جامعة كفر الشيخ ضمن أعلى 12 جامعة في معامل الاستشهادات

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الثلاثاء ، تقدم الجامعة عالمياً فى التصنيف الأسباني “ ويبومتركس” للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024".

وقال د. دسوقي أن الجامعة حققت زيادة فى عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري بلغت فى هذا الاصدار "230929" استشهاد.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ بأن الجامعة جاءت فى الترتيب 1134 عالمياً متقدمه 24 مركز ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة دولية تم إدارجهم فى هذا الاصدار الجديد على مستوي العالم حيث احتلت الجامعة الترتيب 12 من بين 50 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية مدرجة بالتصنيف.