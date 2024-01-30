مُستثمرو العاشر: نسعى للوصول لفائض تصديرى يصل لـ مائة مليار جنيه مصري

نظم مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية، بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان تحت عنوان « التوجه التصنيعي للدولة المصرية .. التحديات والأمال»، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الاعلامى دسوقى عبدالله مدير مجمع إعلام الزقازيق، أن هذه الحلقة النقاشية تمت فى إطار الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأشار الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إلى أن قطاع الصناعة في مصر يُعانى من أزمة عدم توافر مواد الإنتاج المستوردة، بسبب تأخر في تدبير الدولار للمصنّعين من أجل استيراد المواد الخام من الخارج، لافتا إلى أن هذه الأزمة ترجع للنقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه، مطالبًا بوضع حلول سريعة لهذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تُلقى بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة، مطالبا بضرورة العمل على توافر المواد الخام اللازمة للصناعات، وذلك للحد من الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وبالتالى تخفيف العبء على ظاهرة التكالب على تدبير الدولار والعملات الأجنبية.

ولفت الدكتور محمد عبد العال رئيس شعبة صناعات الملابس بجمعية المستثمرين، إلى أن صناعة الملابس تواجه العديد من التحديات أهمها توفير المواد الخام اللازمة لها، مطالبا بتقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الصناعة باعتبارها من أهم الصناعات المصرية.

وشدد أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، على ثقتهم الكبيرة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد حاليا مطالبين الحكومة المصرية، بتقديم أنواع التسهيلات كافة، لدعم الصناعة المحلية والقضاء على البيروقراطية لتوفير الدولار وتشجيع المنتج المحلي.

ودعا أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان فى ختام الحلقة النقاشية الفعالة للنيل للإعلام بالشرقية؛ الدولة المصرية إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجذرية لدعم الصناعة المصرية، والوصول إلى فائض تصديرى يصل إلى مائة مليار جنيه مصري كما كان يأمل الرئيس السيسي.