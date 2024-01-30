الإسعاف المصرية تستقبل 20 مصابًا و30 مرافقًا من داخل قطاع غزة (فيديو)

كشف كريم كمال، مراسل “إكسترا نيوز” من مطار العريش، عن تفاصيل المساعدات التي يتم تقديمها إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، مشددًا على أن الوضع الحالي في مدينة العريش ينقسم إلى شقين، حيث إن المعبر مستمر في استقبال كل المساعدات الإنسانية والإغاثية برًا وبحرًا وجوًا.

معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين:

وأوضح أن مطار العريش استقبل طائرتين على متنهما 40 طنًا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود الذي يحتاجه المستشفيات الميدانية، وجاء ذلك خلال تصريحات له عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأكد كريم كمال، أن الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين من داخل قطاع غزة، مشددًا على أن هيئة الإسعاف المصرية استقبلت 20 مصابًا و30 مرافقًا من داخل قطاع غزة، موضحًا أنه تم وضعهم في المستشفيات المخصصة لهم.

معبر رفح



وشدد على أننا نشهد استمرار عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال كل المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية، لافتًا إلى أننا نشهد استمرار كل الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء بتقديم كل الخدمات والعون للمصابين والمرافقين.