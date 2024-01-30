مسعود يطمئن على توافر الاشتراطات الصحية بمصنع المكرونة ببلبيس

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة للمرور على مصانع الأغذية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقب أول مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

تم خلال الحملة المرور على مصنع المكرونة ببلبيس والتابع لشركة مضارب الشرقية، تفقد وكيل الوزارة خلاله خطوات ومراحل الإنتاج والتصنيع المختلفة بالمصنع، وتم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمصنع، كما تم سحب العينات اللازمة من المنتج النهائي من المكرونة والشعرية بعد التصنيع، وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن مصنع المكرونة يعمل بكامل طاقته، لزيادة طرح السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية بمحافظة الشرقية، والتي تتمثل في المكرونة والشعرية، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.