الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم دخولها تفاهمات دون انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أفادت “القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل لها، أن الفصائل الفلسطينية تشدد على أنها لن تنخرط في أي تفاهمات دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ووقف العدوان على القطاع.

انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة

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إغاثات عاجلة للأشقاء في غزة وإعانات للمتضررين من بنك الطعام المصري خلال 2023

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كاتب: إجماع فلسطيني وإقليمي ودولي على دور مصر في دعم غزة

وكان قد قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إنهم تسلموا المقترح الذي تم تداوله باجتماع باريس، لوقف إطلاق النار في غزة وندرسه لتقديم الرد عليه.
وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، لافتًا إلى أن "حماس" منفتحة على مناقشة كل أفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف هنية، أننا منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا، وعلى العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب؛ بما في ذلك سياسة التنكيل بحق شعبنا في الضفة الغربية.

حركة حماس
واستنكر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه الأونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.

 

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