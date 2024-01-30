جمعية كتاب البيئة والتنمية تطلق مسابقتها السنوية حول الإلتزام البيئى بالصناعة

أعلنت جمعية كتاب البيئة والتنمية عن إطلاق المسابقة الصحفية السنوية لها، وذلك بالمشاركة مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

تأتى هذه المسابقة تحت رعاية وزارة البيئة والتى تحمل هذا العام اسم الكاتب الصحفى الكبير "وجدى رياض"، حيث يدور موضوع المسابقة هذا العام حول " الإلتزام البيئى بالصناعة " لأفضل الفنون الصحفية خلال الفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أعلنت عن إطلاق المسابقة خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، والذى يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وصرح الدكتور محمود بكر رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المسابقة

تهدف إلى رفع الوعى البيئى وتنمية قدرات الصحفيين فى مجال الكتابة البيئية والتنموية وتشجع على المنافسة الشريفة بين الكتاب الصحفيين ... مشيرا إلى أن شروط المسابقة سيتم إعلانها قريبا بكافة وسائل الإتصال وبمقر الجمعية.

وأكد دكتور مهندس شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على أهمية الإعلام البيئى بإعتباره آلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، المبني على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة ونقلها.

وأشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية إلى التعاون المؤسسى بين المكتب وجمعية كتاب البيئة والتنمية من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمبادرات التى ينفذها المكتب فى عدد من محافظات الجمهورية.