تدشين المرحلة الأولى من مبادرة" هنجملها "لزراعة الأشجار بالدقهلية

دشن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المرحلة الاولي من مبادرة "هنجملها" لزراعة الاشجار المثمرة بنطاق محافظة.

حيث قام "مختار"بتدشين المبادرة بزراعة اول شجرة لبدء اعمال المبادرة بنطاق المحافظة .

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بمؤسسة هنجملها بمحافظة الدقهلية واوضح محافظ الدقهلية ان المبادرة تأتي فى إطار الخطة الشاملة التى أقرها محافظ الدقهليه للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى بهدف تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الاشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال زراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة..

واشار" مختار"لتواصل اعمال التشجير والتجميل والتطوير بمدن واحياء المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين واكد ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية..

من جانبه اوضح الدكتور عماد النجار مدير عام شئون البيئة بالمحافظة انه تم توفير عدد 1000 شجرة ليمون من خلال مؤسسة هنجملها لزراعتها بدائرة المحافظة كمرحلة اولي.

حضر تدشين المبادرة المحاسب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ بالدقهلية ومحمود قضبان رئيس مؤسسة هنجملها واعضاء المؤسسة وممثلي الادارة المركزية لاقليم شرق لشئون البيئة..



