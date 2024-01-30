جثة دون رأس.. مصرع عامل سقط داخل مفرمة لحوم

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة لحوم بالمنطقة الصناعية بمنطقة مدينة بدر، التابعة لمحافظة القاهرة، مما أسفر عن قطع رأسه نتيجة سقوطه داخل المفرمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده العثور على جثة عامل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعثرت على جثة عامل دون رأس وتبين سقوطه بمفرمة لفرم اللحوم داخل أحد مصانع تعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتي الخاصة بأقرب مستشفي وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.

بمواجهة قوات الأمن للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على (جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية"- هاتفى محمول) ولاذ بالفرار.



وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.