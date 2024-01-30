خدرتها .. السجن 3 سنوات لفتاة سرقت سيدة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمة "ا.ك.ى"34 سنة بالسجن 3 سنوات لاتهامها بتخدير المجنى عليها "ح.ا" موظفة وسرقتها بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده أنها أثناء تواجدها فى عملها فوجئت بالمتهمة بتخديرها وشل مقاومتها بالإكراه وقامت بسرقة خاتمها الذهبى ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم"م..ح.ا" عام بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ا.ى" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه أثناء تواجده فى أرضه الزراعية مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بنسبة 2% بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.