تبدأ من ٥ جنيهات..سور الأزبكية يحطم الأسعار وينافس دور النشر بمعرض الكتاب

شهد سور الأزبكية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبال كبير من قبل الزوار، حيث تبدأ الأسعار من ٥ جنيهات للكتاب، ويعرض سور الأزبكية تخفيضات كبيرة للكتب من كافة التخصصات .

ويقبل على سور الأزبكية بمعرض الكتاب الشباب والكبار والأطفال نظرا لما يتم تقديمه من كتب ثرية ومتنوعة خاصة للأطفال من كتب تلوين وقصص وراويات.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .