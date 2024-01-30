بخاف مني.. آية عبد الله تطرح كليب أحدث أغنياتها على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة آية عبد الله كليب أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بخاف مني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية بخاف مني من كلمات شفيق كارم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع باسم سعيد، وكريم نيازي.

ويقول مطلع أغنية بخاف مني..

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آية عبد الله

بخاف مع روحي اكون وحدي و يستفرد بعقلي الفكر عشان في كلامي مع نفسي مش بعرف اكتم سر

بقول كل اللي انا كدبته بس بقوله بحقيقته و بزعل مني في الاخر عشان الضعف بينته بخاف مني و بخبيني في حضن الوهم و اتهرب محاولة بس اقويني بتفشل كل ما بجرب

آخر أعمال آية عبد الله

يذكر أن احدث أعمال المطربة اية عبدالله أغنية نامي بعيوني دويتو مع المطرب السوري مجد القاسم