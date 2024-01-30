شعبة المواد البترولية تطالب بحل مشاكل محطات البنزين ومستودعات البوتجاز

قرر مجلس ادارة الشعبه العامه للمواد البتروليه بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة حسن نصر رئيس الشعبه تشكيل لجنه مشتركه من المجلس لبحث مشاكل منتسبى الشعبه مع وزارة البترول وهيئتها العامه ، حيث تتكون اللجنه من حسن نصر رئيسا ومحمد ابوجره النائب الاول عفيفى بدوى النائب الثانى ومحمد المصرى السكرتير العام وحسين المرسى السكرتير العام المساعد .



وطالب المجلس خلال اجتماعه اليوم احمد الوكيل رئيس الاتحاد بالتدخل لعقد اجتماع عاجل مع وزير البترول الهيئه العامه للبترول لإعداد بروتوكول تعاون مع معهما لإعادة النظر فى عمولات البنزين والسولار أنابيب البوتجاز بسبب المتغيرات الجاريه فى السوق ، خاصة مع ارتفاع تكأليف التشغيل من مياه وكهرباء وعماله .



وقال نصر سيتم اعداد مذكره لعرضها على احمد الوكيل رئيس الاتحاد وتوجيه الدعوه له لحضور الاجتماع القادم للشعبه للاستماع لمشاكل الأعضاء ، موضحا ان مشاكل المحطات تتمثل فى عدم تناسب العموله الحاليه مع المتغيرات الحاليه التى يمر بها الاقتصاد المصرى وعدم تناسب نولون النقل مع تكاليف التشغيل التى ارتفعت بشكل كبير خاصة الكوتش والزيت اللذان يمثلان 68% من تكلفة التشغيل .



واقترح نصر لحل هذه المشاكل إعادة النظر فى العموله خاصة فى العموله الممنوحه لشركات التسويق و إعادة توزيعها بالتوافق مع الاتحاد العام ممثلا فى الشعبه ، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم حله الا بالتوافق بين مسئولى الماليه والنقل فى هيئة البترول .



واستعرض محمد المصرى سكرتير عام الشعبه مشاكل مستودعات البوتجاز والمتمثله فى الخصومات الكبيره التى تفرضها شركة بتروجاس على المستودعات وكذلك مشاكل التوريد خاصة فى مستودعات الأقاليم وضرورة السماح لأصحاب المستودعات بالتوريد فى مكاتب البريد فهى أوسع انتشارا من البنوك ، مشيرا إلى وجود بروتوكول موقع بين الضرائب والشعبه يفيد بتوريد 60% من العموله بعد خصم قيمة النولون ،