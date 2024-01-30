الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وكالة الاستخبارات الصومالية تغلق مجموعات واتساب التي يزعم أنها تابعة للمسلحين

رئيس الصومال
رئيس الصومال

أغلقت وكالة  الاستخبارات الصومالية، ما يقرب من 20 دردشة جماعية عبر منصة WhatsApp ،  يستخدمها أعضاء "خوارج" لترهيب الجمهور ، حسبما ذكر البيان.

 وضعت الوكالة، أيضا قيودا على حوالي 2,500 رقم هاتف كانوا أعضاء في مجموعات WhatsApp هذه، وسيتم منعهم من الوصول إلى خدمات OTT. 

وزعمت وكالة الاستخبارات الوطنية أن بعض الدردشات الجماعية استخدمت لابتزاز الشركات، في حين يزعم أن بعض أرقام الهواتف استخدمت للاتصال بالصوماليين بما في ذلك رجال الأعمال للمطالبة بالابتزاز.

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