أبرز المحطات المهنية لعبير العقل الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة الملكية بالعلا

خلفا لعمرو المدني المتورط بقضايا فساد

عبير العقل أسم بحث عنه السعوديون خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان تكليفها رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بعد إيقاف الرئيس السابق المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني لاتهامه بتورطه في قضايا فساد.

يذكر أن العقل انضمت للهيئة الملكية في العلا عام 2017م، وتمتلك العقل خبرة عملية كبيرة جعلتها تشغل مناصب قيادية عديدة .

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبير العقل الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة الملكية بالعلا:

حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وأتمّت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

شغلت العديد من المناصب القيادية منها:

رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات بالهيئة الملكية للعلا.

مدير إدارة التسليم الإستراتيجي في الهيئة الملكية للعلا (head of strategic delivery)

مدير إدارة نظام المعلومات بنك ساب

مدير إدارة الإنتاجية (productivity management manager) في بنك ساب

كبير المدراء (senior manager) في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة (Pwc).

يشار إلى أن يوم الأحد الماضي أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

جرائم الفساد المتسببة في إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالعلا

ونشرت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "" تويتر سابقًا، أن المدني كان يستغل وظيفته بشكل غير قانوني حيث حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، بجانب الكشف عن جرائم فساد قبل وبعد التحاقه بالعمل الحكومي والمذكورة في الصورة التالية.