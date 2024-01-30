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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

35 مليونًا .. الحريفة في مقدمة قائمة إيرادات الأفلام

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

فيلم الحريفة، بطولة النجوم الشباب نور النبوي، نور إيهاب، أحمد خميس الشهير بـ كزبرة، في مقدمة قائمة إيرادات أفلام موسم رأس السنة، ونجح في جمع 35 مليونًا حتى الأن ليتفوق على باقي الأعمال في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

أبطال فيلم الحريفة

يجمع فيلم الحريفة مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وهم:" الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، كما يضم عددًا من ضيوف الشرف ومن بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

 

فيلم «الحريفة»
 

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية للفنان الشاب نور النبوي، مسلسل “راجعين يا هوى”، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.

 

أبطال مسلسل "راجعين يا هوى"

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد علي، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

قصة مسلسل "راجعين يا هوى"

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

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