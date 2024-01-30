نوال الزغبي تستعد لطرح "بحكي عنك" في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أجدد أعمالها الغنائية بعنوان بحكي عنك، يوم الخميس المقبل على جميع منصات الموسيقى الشهيرة، بجانب موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

طرحت نوال الزغبي، نهاية العام الماضي أغنية جديدة بعنوان فخامة معاليك، وحققت نسبة مشاهدات عالية على موقع يوتيوب .

نوال الزغبي

آخر أغنيات نوال الزغبي

أغنية "فخامة معاليك" من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح، قدمتها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

نوال الزغبي

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت النجمة نوال الزغبى مؤخرًا، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

وتتميز النجمة اللبنانية نوال الزغبي بذوق رفيع وشخصية محبه للحياة وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما وجدت.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة رياضية لافته، حيث ارتدت فستان رياضي قصير بدون الهوت شورت عكس قوامها الرياضي لتؤكد للجميع ان العمر مجرد رقم، فيما انتعلت حذاء مسطح.



اختارت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان مع نظارة الشمس السوداء متناغمة مع ملامحها ولم تتكلف بوضع المكياج مع لون النود في الشفاه.