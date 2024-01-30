تفاصيل احتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة "أفراحنا"، والتي تنظم للعام الثاني، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "حنان الدنيا" ورئيسها الشرفي رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري لإطلاق أكبر مبادرة لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.

وشهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذه الاحتفالية، مؤكدة أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع والأسرة القوية وهي التي تشكل مجتمعا سليما ومتكاملا قادرا على الاستثمار فى البشر من خلال تنشئة أجيال صاعدة، مشددة على أن القيادة السياسية اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها ووجه السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ ببرنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها من كافة جوانبها بما يشمل الأطفال والطلاب وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات والمسنين والمرأة في سن الإنجاب والأسر تحت خط الفقر، وقدمت فى ذلك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الأسرة المصرية منها التربية الإيجابية و٢ كفاية وبرامج الدعم الاقتصادي وتمكين الأسر الأولى بالرعاية تأكيدا على أهمية العمل للخروج من دائرة الفقر.

وهذا وقد قامت القباج بتسليم عدد من العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات، معلنة عن تقديم الوزارة دعما ماديا لكل عروس بقيمة 4000 جنيه، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة فى توفير الأطراف الصناعية وتقديم دعم مادي للحالات المرضية الشديدة.

وتأتي مبادرة «أفراحنا» لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 19 محافظة.