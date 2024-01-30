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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الثقافة توفر الترجمة بلغة الإشارة لندوات معرض الكتاب

ندوات معرض القاهرة
ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب

حرصت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، على ترجمة ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بلغة الإشارة، وذلك للتيسير وتوفير الإمكانيات للأشخاص من ذوي الهمم الراغبين في حضور الندوات والمشاركة فيها والاستفادة منها.

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"نورة" تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح القومي للمرأة

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«بيت الزكاة والصدقات» يستقبل التبرعات في جناحه بمعرض القاهرة الدولي الكتاب

ووفر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الشباب المتخصصين في لغة الإشارة لتغطية ندوات معرض الكتاب كافة.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .

 

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