وزارة الثقافة توفر الترجمة بلغة الإشارة لندوات معرض الكتاب

حرصت وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، على ترجمة ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بلغة الإشارة، وذلك للتيسير وتوفير الإمكانيات للأشخاص من ذوي الهمم الراغبين في حضور الندوات والمشاركة فيها والاستفادة منها.

ووفر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الشباب المتخصصين في لغة الإشارة لتغطية ندوات معرض الكتاب كافة.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .