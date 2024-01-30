«بيت الزكاة والصدقات» يستقبل التبرعات في جناحه بمعرض القاهرة الدولي الكتاب

استمرارًا لحملة «أغيثوا غزة»..

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تجهيز مقرَّين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأول في القاعة رقم (٤) بجناح الأزهر الشريف، والثاني أمام المدخل الرئيس لأرض المعارض، بجوار النافورة، وذلك منذ اليوم الأول لافتتاح معرض الكتاب واستقبال الزوار.

ومن جانبه، يستقبل فريق العمل التبرعات من أجل حملة «أغيثوا غزة» التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 26 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة أكثر من 60 ألفًا آخرين، فضلاً عن المفقودين.

استمرار بيت الزكاة في تجهيز القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» استمراره في تجهيز القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى البدء في تجهيز القافلة الخامسة لتوصيل المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية ومستلزمات الإيواء وألبان الأطفال والنساء.