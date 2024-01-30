متبقيات المبيدات ينظم زيارة ميدانية لتدريب العاملين بمصانع تصدير الخضر والفاكهة

في إطار توجيهات السيد القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بقيام الجهات البحثية بتأدية الدور الإرشادي ودعم العاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي أعلنت د هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية عن قيام المعمل بعمل زيارة ميدانية لأحد الشركات التي تستفيد بخدمات المعمل حيث تم زيارة مصنع الخضر والفاكهة المجمدة الخاص بالشركة وتم خلال الزيارة تفقد مصنع الخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

منتجي الفراولة

تم خلال الزيارة بحث زيادة أوجه التعاون مع الشركة للاستفادة بخدمات المعمل المختلفة بحضور المدير التنفيذي ومدير المصنع، كما تم الإجتماع بأهم موردي الشركة من منتجي الفراولة بحضور فريق عمل من الشركة من أقسام الجودة والبحث والتطوير ومعامل الشركة ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تقابلهم خلال مراحل إنتاج الفراولة وحتى توريد المنتج للشركة بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى مثل الملوثات الميكروبية أو العناصر الثقيلة ودار خلال هذا الإجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات وتم الاتفاق على قيام المعمل بعمل يوم تدريبي كامل بمقر المصنع يضم أساليب وطرق سحب العينات ومعنى الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وأهم الملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة على محصول الفراولة ويأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.

وتعتبر هذه الشركة هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر في آخر 3 أعوام كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى.



ومن الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة كمان أنها أحد أهم الدول المصدر لهذا للفراولة الفريش ونظرا لأن هذا المحصول هو أحد المحاصيل الواعدة تصديريا ويتم تصديره إلى الدول العربية والأوربية ومن أهمها السعودية وانجلترا وغيرهم من الدول والتي يتطلب تصديره إلى هذه الدول اشتراطات حجرية وصحة نباتية من أهمها متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي والعناصر الثقيلة حتى يتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق مما يجعله أحد أولويات المعمل ضمن مجموعة كبيرة من المحاصيل التصديرية الهامة.